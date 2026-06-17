17日、福山市の県立大門高校で、警察官と生徒が連携し、自転車で通学する生徒に交通安全と防犯対策を呼びかけました。 校門付近では、福山東警察署の署員と生徒およそ20人が、「自転車のヘルメットとカギ閉めの協力をお願いします」と声をかけながら啓発活動を実施。 通学時間帯に合わせて、ヘルメットの着用や駐輪時の施錠を促しました。 この取り組みは、「事故なし・違反なし・盗難なし」を掲げる「自転車3なしチャレンジ