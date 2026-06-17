16日夜、防府市の山陽道で乗用車が工事規制車両に衝突して炎上、車内から1人の遺体が見つかりました。高速道路交通警察隊によりますと事故があったのは防府市牟礼の山陽道下り、徳山西インターチェンジと防府東インターチェンジ間で16日午後10時半ごろ乗用車が工事規制車両に衝突しました。この事故で、乗用車と工事車両が燃え乗用車から、性別不明の1人の遺体が発見されました。工事規制車両に人は乗っておらず工事関