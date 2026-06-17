＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞先週のダブルス戦で古江彩佳とタッグを組み5位に入った西村優菜は、72.5ポイントを獲得しポイントランキングでは131位から95位へと順位を上げた。それでも「余裕ができた感じは全然ない」と気を引き締め、再び個人戦に臨む。【写真】プロテスト合格時の西村優菜が初々しい！同級生で、コースを離れても親交の深い2人は、ラウ