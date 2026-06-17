お金の使い方を楽しく学んでもらおうと、広島市西区の幼稚園で絵本の読み聞かせ会が開かれました。 会では、カエルとザリガニが物々交換をする物語を題材にした絵本が読み聞かせられ、「紙と貝殻を交換してくださいな」「10枚くれるなら交換してもいいよ」といったやり取りを通して、物の価値や交換の考え方を紹介しました。 この取り組みは、金融経済教育を全国で推進する公的機関「J-FLEC」のプロジェクトの一環で行われたも