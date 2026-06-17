夏を前に三次市の幼稚園では園児達がヒツジの毛刈りを体験しました。毛刈りに挑戦したのは三次中央幼稚園の年長組の園児47人です。幼稚園では子どもたちが動物と触れ合う機会を作ろうと、ヒツジを飼育しています。園児たちは電気バリカンを手にヒツジの毛刈りに挑みました。■園児「（ヒツジの）お腹が気持ちよかった」「モフモフだった」1時間ほどでヒツジはさっぱりとした姿に…。刈り取った毛は園児たちの工作用の教材に使われ