山口県内の養介護施設の職員などによる高齢者への虐待の状況が公表され、昨年度は14施設で50人への虐待が認定されています。14施設の認定は過去最多です。これは各市町からの報告を県が取りまとめたものです。それによりますと高齢者への虐待が認められたのは県内の養護老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など14施設で、虐待を行っていたのは介護職員や看護職員です。虐待を受けていたのは60代～100歳以上