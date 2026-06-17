小柄な体からは想像できないほどの飛距離を誇るドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つプロドラコン選手・梅田日陽に、ボールを思い切り叩くためのポイントを教えてもらった。【連続写真】「ダーツを投げるように」切り返しで右手を飛球線後方へ動かすドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇ドラコン競技で飛距離を伸ばすには、とにかく手首を柔らかく使って打つことが大事だと思っています。シャフトをしならせるには、手