アディダスジャパンから、限定シューズのアナウンス。「サッカー界のレジェンドであるリオネル・メッシ、そしてアルゼンチンのFIFAワールドカップ2026のタイトル防衛への挑戦の幕開けを記念し、限定版ゴルフシューズ『コードカオス Messi』を発売いたします。本モデルは、ブランド初となるメッシ着想のゴルフシューズであり、2026年6月17日よりアディダス公式オンラインストアやアディダス 公式アプリ、一部アディダス直営店やアデ