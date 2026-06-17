元バレーボール日本代表の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。自然豊かなゴルフ場で遭遇した鹿との一幕や、豪華メンバーとのラウンドの様子を披露した。【動画】目の前に現れた「ひょっこりはん」 それでもプレーに集中！（全5枚）狩野は「ひょっこりはんがいました」「あなたには見つけられるだろうか」とコメントを添えて投稿。1枚目にはゴルフクラブを手にショットを打とうと構える狩野の姿が写されているが、その奥の木々