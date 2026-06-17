木原官房長官はきょう（17日）、アメリカとイランの戦闘終結に向けた最終合意が成立した際には、日本としても地域の復旧・復興に向け「できる限りの役割を果たしていきたい」と述べました。木原稔 官房長官「最終的な合意が成立したのちには、日本として中東地域全体の平和と安定に向けて、さらには地域の復旧・復興に向けて、できる限りの役割を果たしていきたい」アメリカとイランの覚書の署名式典は19日に予定されていて、