新潟アルビレックスBBの鵜澤潤ヘッドコーチなどがホームタウンである長岡市の磯田達伸市長に今シーズンの成績を報告しました。 【新潟アルビレックスBB鵜澤潤ヘッドコーチ】 「セミファイナルで香川に勝てば、このアオーレで皆さんの声援を受けながら戦えた。実現できなかったのが本当に悔しかった」 プレーオフの準決勝で敗れ、目標としていたB3優勝は叶わなかったアルビBB。 来シ