俳優・タレントの杉浦太陽さんが6月16日、インスタグラムのストーリーズで初めてギックリ腰になったことを報告しました。【写真を見る】【 杉浦太陽 】初のギックリ腰を報告「抱っこしながらご飯よそうとしたら…」 痛み止めで仕事・家事を継続し妻・辻希美とイベント登壇投稿では、白いサポートベルトを腰に巻いた状態の写真を公開。「昨夜抱っこしながらご飯よそうとしたら… 初めてのギックリ腰… 早めに治す！」とつづり、日