タレントの辺見えみり（49）が、17日までに自身のインスタグラムを更新し、長女の13歳の誕生日を祝福。幼少期の思い出写真や誕生日パーティーの様子を公開し、母としての思いをつづった。【写真】「なんて可愛い赤ちゃん」辺見えみり＆長女が幼少期の貴重2ショット辺見は「娘の13歳のbirthday」と報告し、赤ちゃんだった頃の長女とのツーショット写真を投稿。「13年ってあっという間ですね」と振り返りながら、「今私達が笑顔