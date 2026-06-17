カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、きのう逮捕された拠点の「オーナー」の男は「A先生」と呼ばれ、被害額の3〜4割を報酬として得ていたことがわかりました。きのう、潜伏先のタイから移送され逮捕されたのは、住居不詳・自称会社役員の佐々木裕介容疑者（38）です。警察によりますと、佐々木容疑者は去年2月、警察官になりすましてうその電話をかけるよう共犯者に指示し、茨城県の37歳の女性から現金3100万円あまりをだまし取