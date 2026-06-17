大阪市のマンションで高齢の男性が殺害された事件で、逮捕された男は男性から奪った腕時計を売却していたことが警察への取材でわかりました。強盗殺人などの疑いで逮捕された無職の下滝勉容疑者（47）。今年2月、大阪市東淀川区のマンションで同じ階に住む橋本悠二さん（85）の胸を刃物で複数回刺して殺害し、腕時計を奪うなどした疑いが持たれています。取り調べに対し、下滝容疑者は容疑を認めているということです。警察により