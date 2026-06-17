判決理由を聞く桂田精一被告。後列中央は裁判長（代表法廷イラスト）「船を沈没させ、26人を溺水により窒息させた」。無罪を主張してきた運航会社社長桂田精一被告（62）は、裁判長から言い渡された禁錮5年の実刑判決を身じろぎせず聞き入った。北海道・知床半島の雄大な自然を見ようと観光船に乗り、プロポーズ直前のカップルや旅行中の親子ら26人が犠牲になった未曽有の海難事故。傍聴席の被害者家族は、ハンカチで両目を覆っ