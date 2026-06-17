17日朝、岐阜県御嵩町のリサイクル工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。警察と消防によりますと、17日午前5時ごろ、カーボンファイバーリサイクル工業で「建物から火が出ていてパチパチと音がしている」などと目撃者から通報が相次ぎました。消防車など20台が出動し、6時間半が経った現在も消火活動が続いています。この会社は炭素繊維のリサイクルなどを行っていて、出火当時は始業前のため無人