27歳の人気モデルが結婚式直前に母親とビデオ通話を行うと、視聴者から「ママ若い」「めちゃ可愛い親子」といった反響が寄せられた。【映像】27歳人気モデルの“美人母”が顔出し登場6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければ