タレントの大沢あかね（40）が、16日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。注目のイケメン俳優について語った。パーソナリティーのバービーと「私の流行、今ここ」と題してトーク。大沢は最近のブームについて「イケメンですね」と明かすと、「最近私が好きなのは…岩瀬洋志君って知ってます？」と名前を挙げた。岩瀬は1月期のTBS系ドラマ「DREAM STAGE」などに出演する22歳の若手俳優で、大沢は「