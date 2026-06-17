STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが17日までに、インスタグラムを更新。番組出演を告知した。竹井アナは「【おしらせ】明日6／17(水)夜19:00〜日本テレビ系列の全国放送『千鳥かまいたちゴールデンアワー全国ご当地アナウンサー大賞SP』に出演します！」と番組出演を発表し、スタジオでのショットを披露した。続けて「STV札幌テレビからは内山佳子アナウンサー、五百住有希アナウンサーと私の3人が出演します！全国から集ま