「楽しさ5乗のカラオケパーティー、開幕!」――なにわ男子と通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、17日からスタートした。ニューアルバム『ND5』のリリースを記念し、新曲「Celebrate」のミュージックビデオを背景にしたカラオケや、オリジナルグッズが当たる企画、5周年記念スペシャルメドレーの配信などを展開する。なにわ男子×JOYSOUND コラボキャンペーン○ニューアルバム『ND5』リリース記念コラボなにわ男子は、2