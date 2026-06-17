【viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡】 販売期間：6月17日12時～7月15日17時 価格：一回770円 「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」のキービジュアル。パジャマ姿の出来がよいうえ、「こういうの着てそう」というイメージにバッチリ合っている 本日6月17日12時より販売が開始される「viviON BLUEくじ」。本製品はviviON BL