ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#122が14日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○運命の正解発表でまさかの結果に番組では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合SP! 第4弾」と題し、一見同世代に見えるものの、最年長と最年少の年齢差が28歳もある6名の「年齢不詳さん」たちがスタジオに登場し、ななにーメンバーたちが彼女たちの実年齢を見破るべく白熱の推理戦を繰り