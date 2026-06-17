北中米Ｗ杯１次リーグＩ組初戦（１６日＝日本時間１７日）でセネガルに３―１で快勝したフランスのエースＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）が新ゴールパフォーマンスの理由を明かした。初戦で２得点をマークしたエムバペはＦＷオリビエ・ジルー（リール）が持つフランス代表の歴代最多得点記録を更新する「５８」得点目。Ｗ杯通算でも１４得点とし、ドイツ代表ＦＷゲルト・ミュラー、アルゼンチン代表ＦＷリオネル