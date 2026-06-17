【モデルプレス＝2026/06/17】なにわ男子の道枝駿佑が主演を務める、ストームレーベルズ製作による完全オリジナル配信作品「M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官」より、道枝演じる松見奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生キャスト3人が解禁となった。【写真】“ミチゲッタシュンスケ”として韓国で歓声を浴びるなにわメンバー◆久保史緒里・渋谷凪咲・石井杏奈、女子大生役演じる声楽科のエース・桐原春菜（きりはら・はるな）を演