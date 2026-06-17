【モデルプレス＝2026/06/17】フリーアナウンサーの森香澄が、美容誌『美的』（小学館）とタッグを組み、自身初の美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』を9月1日に発売することが決定した。【写真】30歳フリーアナ「破壊力すごい」美脚際立つミニスカ×黒ビキニ姿◆森香澄、初の美容本決定テレビやSNSで話題を呼ぶ森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロ