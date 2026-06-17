サッカーの元オランダ代表レジャンド、ラファエル・ファン・デルファールト氏（43）の日本代表選手の容姿に関する「不適切発言」が批判を浴びている。英紙「Mirror」（ウェブ版）が2026年6月16日（日本時間）に報じた。日本は土壇場で同点に追いつき、貴重な勝ち点「1」を獲得 ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が15日、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2−2