田植えシーズンを迎え、福岡県朝倉市の三連水車が、17日から回り始めました。 朝倉市の山田堰にある水神社では、五穀豊穣を願う神事が行われ、境内の地下にある水門が開かれました。■園児たち「がんばれ！がんばれ！」その後、およそ2キロ離れたところにある三連水車が、地元の子どもたちの声援を受けてゆっくりと回り始めました。 ■園児「田んぼに水がいってほしいと思いました。」「水車が回るのが楽しかった