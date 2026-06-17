『週刊SPA! 6月16日号』は6月9日に発売！ 妄想デート撮「このあと、どうする？」：空見みあ（ミスSPA!2025 グランプリ） 『週刊SPA! 6月16日号』が6月9日に発売。連載「このあと、どうする？」にミスSPA!2025 グランプリの空見みあが登場した。 空見みあ © 撮影／友野雄 本企画は、小説『息が詰まるようなこの場所で』の著者・外山薫がシナリオを手掛ける人気の妄想デート撮だ