事故があった踏切 JR西日本によりますと、17日午前10時57分ごろ、岡山市北区南方のJR山陽線の北方第一踏切で普通列車と女性が接触しました。 この事故で、山陽線の東岡山駅と岡山駅間、津山線の岡山駅～法界院駅間が上下線で運転を見合わせていましたが、現場検証が終了して安全を確認し、午後0時26分に運転を再開しました。普通列車の乗客と乗員約90人にけがはありませんでした。 山陽線や赤穂線など13本が運休し