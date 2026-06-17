MicrosoftがGitHubの容量不足問題を受け、AWSを利用してGitHubのコンピューティング能力増強を計画していることが明らかになりました。Microsoft turns to AWS for GitHub capacity amid Azure lawsuithttps://www.cloudcomputing-news.net/news/microsoft-aws-github-capacity-azure-lawsuit/Microsoft turns to Amazon as AI-driven growth at GitHub strains its infrastructurehttps://www.thehansindia.com/technology/tech-n