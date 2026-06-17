トヨタ自動車の株主総会が開かれ、中東情勢の影響について株主から懸念の声があがりました。 【写真を見る】トヨタ自動車 近社長｢もっといい車とは何か考えて取り組み続けたい｣ 中東情勢不透明の中…就任後初の株主総会 （株主）「（ホルムズ海峡の）封鎖がネックになると思うので、これから（再び）いつあるかも分からないので、どう考えているのかなどを聞きたい」 昨年度の連結決算は、売上高にあたる営業収益が日本企業で初