中国の大手テクノロジー企業「Alibaba」のAI研究チームであるQwenがロボット開発用のAIモデル群「Qwen-Robot Suite」を2026年6月16日に発表しました。Qwen-Robot Suiteにはターゲット追跡や自動運転に用いる「Qwen-RobotNav」、ロボットアーム(マニピュレーター)の操作に用いる「Qwen-RobotManip」、ロボットの世界認識に用いる「Qwen-RobotWorld」の3種類が含まれています。Qwen-Robot Suite: A Foundation Model Suite for Physi