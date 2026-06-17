◆米大リーグカブス２―５ロッキーズ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「４番・指名打者」でスタメン出場し、４打数２安打で出場した試合では３試合ぶりのマルチ安打をマークした。カブスは逆転負けを喫した。初回は前日１５日（同１６日）にサイクル安打を達成したＰＣＡことクローアームストロングが２試合連続の先頭