楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史オーナー（６１）らが宮城・仙台市内で会見。シーズン途中での異例の人事に踏み切った理由について、三木谷オーナーは「中長期的に球団の方向性、また様々な改革をしないと、継続的な強い球団は作れないと考えて」と説明した。吉井新監督は選手としてだけでなく、指導者としても実績が豊富。三木谷オーナーは「数ある