東京午前のドル円は１６０．３１円付近まで弱含んだが、動意は限定的。ウォーシュ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）新議長のもとで初めてとなる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が昨日から始まっており、本日の結果公表や記者会見を控えて模様眺めムードが強い。 ユーロ円は１８６円前半、ポンド円は２１５円前半、豪ドル円は１１３円前半で小動き。 MINKABU PRESS