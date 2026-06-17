若者に絶大な人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅｒで、インフルエンサーのしなこが１７日までに自身のインスタグラムを更新。ビジュアル系のメイクとファッションに身を包んだ姿が話題になっている。ゴシック＆ロリータブランド「モワ・メーム・モワティエ」の企画にゲストとして参加したしなこは「ヴィジュアル系のしなこワールドみんなに気に入って貰えてうれしなこでした」と銀髪ショートにモノクロでまとめたメイクとファッション