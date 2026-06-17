【新興国通貨】ドル人民元は６．７５台推移＝中国人民元 ドル人民元はドル安元高傾向が継続。昨日はいったんドル安一服も、午後から下げており、今朝も安値圏。昨日海外市場で付けた直近安値６．７５６１に迫る６．７５６４を付けている。 対円では昨日海外市場で２３．７４９を付けた。今日はドル円が高値から少し調整が入っている分、少し下げて２３．７２８での推移。 CNYJPY23.728USDCNY6.7567