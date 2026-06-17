９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。約２００人が参列し、通夜に引き続き多くの著名人も姿を見せた。故人とＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で長らく共演したお笑いタレントの明石家さんま、女優の浅田美代子のほか、俳優の舘ひろし、松平健、梅沢富美男、歌手の山川豊も足を運んだ。所属事務所によると、