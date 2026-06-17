高知ユナイテッドSCの新谷聖基選手が青森県のJ2ヴァンラーレン八戸に完全移籍することが発表されました。【新谷選手コメント】自分自身がさらに成長するために、このタイミングで新しい挑戦をすることに決めました。高知で過ごした日々を振り返ると、感謝の気持ちしかありません。入団1年目は怪我で練習すら出来ませんでした。2年、3年目も怪我を繰り返し、思うようにピッチに立てませんでした。仲間が戦う姿を外から見るこ