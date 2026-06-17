◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン０―３アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）は前回大会王者アルゼンチン（同１位）に敗れ、初戦を落とした。幻の先制点となった。前半１１分、ペナルティーエリア内に抜け出したＦＷシャイビ（フランクフルト）が一度ゴールネット揺らしたが、オフサイド判定。先制点を逃した。チャンスを逃した