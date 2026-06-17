俳優の大鶴義丹（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻と自宅で“ホットプレートBBQ”を楽しむ、仲むつまじい夫婦時間のオフショットを公開した。【写真】「うーん、最高ですね」「おいしそう！」夫婦時間のオフショットを公開した大鶴義丹大鶴は「日曜日の夜は自宅で、夫婦2人で、地味に、新兵器の無煙ホットプレートでワイン＆ステーキでした」と報告。ホットプレートでは、肉と旬の野菜が焼かれている。赤ワインにつ