■これまでのあらすじ病院にはできるだけ行かない方がいいという義母。医者に任せたいと言い返す妻。夫は義母の主張するじゃがいものすりおろしを塗る民間療法をおもしろがって受け入れ、さらには「聞き流してうまくやってよ」と嫁姑問題にも他人事で…。私がどれだけ言っても他人事の夫…。自分の母親がおかしなことを言い出してるのに、どうして全部私に丸投げなの？面倒くさいことを私に押し付けてるだけじゃん。お義母さんが