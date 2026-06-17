漫画『カグラバチ』（作者：外薗健）が、6月29日発売の『週刊少年ジャンプ』31号より休載することが発表された。最近は作者・外薗健氏の体調不良で休載することがあり、連載再開は8月を予定している。【画像】作者は執筆希望も…公開された『カグラバチ』休載理由の全文作品の公式Xではジャンプ編集部より「読者の皆様へいつも『カグラバチ』をご愛読いただきありがとうございます。6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号より