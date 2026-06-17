ヤクルトは17日、2027年3月に茨城県守谷市で開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトが決定したと発表した。施設名称は「Swallows Wings Square (スワローズ ウィングス スクエア)」でコンセプトは「夢に翼を未来に風を」。球団はコンセプトに込めた思いとして「本施設は、選手が日々の鍛錬を通じて成長していく場であると同時に、土地開発や企業誘致などを通じて地域の発展にも貢献する拠点となること