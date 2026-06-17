改正著作権法が可決、成立した参院本会議＝17日午前国内外のカフェなどの商業施設で流れるBGMの使用料を歌手や演奏家、レコード会社が受け取る権利の創設を盛り込んだ改正著作権法が17日、参院本会議で可決、成立した。これまで作詞家や作曲家にだけ分配していたが、歌手らも対価を受け取る制度が142の国・地域で導入済みであることを踏まえ、政府が従来姿勢を転換。諸外国と足並みをそろえることで日本のアーティストらの新たな