【エビアン＝横堀裕也、上地洋実】フランス東部エビアンで開かれている先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、首脳らは１７日未明、２日目の討議後に地域情勢に関する成果文書を発表した。中東、ウクライナ、インド太平洋地域に触れ、米国とイランの「覚書」合意を歓迎し、ホルムズ海峡の開放を支援していく方針を明記した。緊迫化する地域情勢を巡り、Ｇ７の結束を演出した形だ。成果文書は、英仏が多国籍の枠組みでホルムズ