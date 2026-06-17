実業家のひろゆき氏が１７日、Ｘを更新。自衛隊員の家庭環境について「防衛庁は調査すべき」との意見をつづった。自衛隊員については立民の古賀千景議員が「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」などと発言し問題に。これを受けひろゆき氏は１６日にＸで「米軍は入隊者は、低収入家庭から軍隊に入る人が多い。高収入家庭は殆どいない。日本の自衛隊は調査をしていないが、一般曹候補生に高収入家庭の子女が入るケースは少