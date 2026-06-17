◇ナ・リーグカブス２−5ロッキーズ（2026年6月16日シカゴ）カブスは16日（日本時間17日）、本拠地でロッキーズと対戦し2−5で敗れ貯金は2となった。前日はサヨナラ勝ちしたが、その勢いを生かせなかった。鈴木誠也外野手（31）は「4番・DH」で先発出場し、初回左前打、7回右翼線二塁打で自身3戦ぶりのマルチ安打をマーク。6月の打率を43打数13安打で.302とし、調子は上向いている。