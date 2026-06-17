きょうの天気はゆっくり下り坂で、今夜は雨の降る所が多くなりそうです。 【写真を見る】東海地方は天気下り坂 夜は雨が降る所も 予想最高気温は名古屋29℃ 岐阜28℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/17 昼） 正午前の名古屋市内は、多少雲が出ていますが晴れ間も見えています。気温は27.3℃、湿度は51％。ややムシッとした暑さになっています。 三重県尾鷲市は、朝から弱い雨が降ったりやんだりしています。午後も沿岸部を中心に